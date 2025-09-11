 غانا تستقبل 14 شخصا من مواطني غرب أفريقيا المرحلين من أمريكا - بوابة الشروق
غانا تستقبل 14 شخصا من مواطني غرب أفريقيا المرحلين من أمريكا

أكرا - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:32 م

استقبلت غانا، 14 شخصا من غرب أفريقيا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، حسبما قال رئيس البلاد، لتنضم بذلك لكل من أوغندا ورواند وجنوب السودان كدول أفريقية تستقبل مهاجرين مرحلين.

وقال رئيس غانا جون ماهاما، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الأربعاء: "لقد اتفقنا مع واشنطن أننا سنستقبل مواطني غرب أفريقيا؛ لأن جميع المواطنين في غرب أفريقيا لا يحتاجون تأشيرة للدخول لدولتنا".

وأكد ماهاما، أن المرحلين وصلوا البلاد، وقال إنهم من بينهم مواطنين من نيجيريا وجامبيا يعتزمون العودة إلى اوطانهم.

وتعد غانا، أول دولة بغرب أفريقيا تعلن أنها اتفقت مع أمريكا على استقبال مرحلين أجانب.

