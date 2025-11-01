رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب عن إعلان ريجان: عارضته قبل بثّه

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، إنه اعتذر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان سياسي مناهض للرسوم الجمركية، وأخبر رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، بعدم عرضه.

ويستخدم الإعلان مقتطفاً من مقطع الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري رونالد ريجان يقول فيه إن الرسوم الجمركية تسبب حروباً تجارية وكارثة اقتصادية. وجرى إعداده بتكليف من دوج فورد رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو.

ورداً على ذلك، أعلن ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من كندا، كما أوقف محادثات التجارة بين البلدين.

وقال كارني للصحفيين، السبت، بعد حضوره قمة آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، إنه قدم الاعتذار لترامب بشكل خاص أثناء حضورهما معاً عشاءً استضافة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال كارني: "لقد اعتذرت للرئيس ترامب"، مؤكداً تصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها الجمعة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أنه راجع الإعلان مع فورد قبل بثه، لكنه أبدى معارضة استخدامه. وتابع قائلاً: "أخبرت فورد أنني لا أريد المضي قدماً بهذا الإعلان".