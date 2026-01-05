الجيش الألماني يتولى مهمة تزويد مولدات الكهرباء الاحتياطية في برلين بالوقود

من المقرر أن يتولى الجيش الألماني تزويد مولدات الكهرباء الاحتياطية بالوقود بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت متحدثة باسم قيادة العمليات في الجيش بعد ظهر اليوم الاثنين، ردًا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن ولاية برلين تقدمت اليوم بطلب رسمي لتقديم المساعدة، وأن من المقرر أن يبدأ تنفيذ المهمة في مساء اليوم نفسه.

وأوضحت أن الطلب يشمل توفير نحو 18 ألف لتر من وقود الديزل، بما في ذلك شاحنة صهريج، إضافة إلى أفراد في منطقة شتيجليتس–تسيليندورف. ومن المقرر أن تكون أطقم التشغيل "قابلة للعمل بنظام الورديات".

وأضافت أن " الاهتمام سيتركز بشكل خاص على تزويد مرافق الرعاية بالوقود". ووفقًا لطلب المساعدة الرسمي، من المقرر أن تستمر هذه العملية مبدئيًا حتى يوم الخميس الساعة 23:00.

وتسبب الهجوم على كابلات، الذي أعلنت جماعات يسارية متطرفة مسئوليتها عنه، في انقطاع واسع للتيار الكهربائي منذ فجر أول أمس السبت. وفي البداية تضرر نحو 45 ألف أسرة وأكثر من 2200 شركة، بينما عاد التيار حاليًا إلى نحو 15 ألف مشترك.

وتحاول شركة "شترومنيتس برلين" المشغلة لشبكة الكهرباء إصلاح خطوط الجهد العالي المدمّرة بأقرب وقت ممكن. وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن إصلاح الأضرار بالكامل قد يستغرق حتى يوم الخميس المقبل.