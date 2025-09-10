الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تحذر من خطورة دعوة إسرائيل لإجلاء سكان غزة

انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، اليوم الأربعاء، دعوة إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير.

وكانت إسرائيل قد حددت منطقة في جنوب قطاع غزة كمنطقة إنسانية، لكن منظمات الإغاثة قالت إنه لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة هناك.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن الإمدادات غير كافية بالفعل لمن يلجأون إلى المنطقة، ناهيك عن الوافدين الإضافيين من مدينة غزة الواقعة في الشمال.

وقال الفريق القُطري الإنساني الذي تقوده للأمم المتحدة، ويجمع وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة تعمل في غزة، إن السكان لا يستطيعون تحمل تكاليف النزوح المتكرر.

وحذر الفريق من أن الطرق بالكاد صالحة للعبور، وملاجئ النازحين مكتظة، والوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية محدود للغاية. كما أن المراحيض قليلة.

وناشد الفريق القُطري الإنساني المجتمع الدولي قائلا: "افعلوا شيئا. طالبوا بوقف إطلاق النار".