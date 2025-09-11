وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2025

- المعروض العالمي يرتفع في أغسطس إلى 106.9 مليون برميل يوميا

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط بنحو 740 ألف برميل يومياً للعام الحالي مع توقعاتها باستمرار قوة الاستهلاك في الاقتصادت المتقدمة مقابل استهلاك أقل نسبيًا في الاقتصادات الناشئة بحسب تقرير الصادر عن الوكالة اليوم.

ووفق التقرير تجاوز نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التوقعات خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ 80 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط، لكن من المتوقع أن ينكمش في بقية العام، مما يجعل إجمالي الاستهلاك السنوي لعام 2025 ثابتًا بشكل عام.

في المقابل، ارتفع المعروض العالمي من النفط بشكل طفيف في أغسطس ليصل إلى 106.9 مليون برميل يوميًا، حيث واصلت مجموعة "أوبك+" التخفيف من تخفيضات الإنتاج، وظل إنتاج الدول من خارج "أوبك+" قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العالمي بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 105.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، وبنحو 2.1 مليون برميل يوميًا العام المقبل ليصل إلى 107.9 مليون برميل يوميًا.

وتستحوذ الدول من خارج "أوبك+" على 1.4 مليون برميل يوميًا من هذا الارتفاع هذا العام، وأكثر من مليون برميل يوميًا العام المقبل.

وشهدت أسعار النفط الخام القياسي انخفاضًا في أغسطس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولارين للبرميل على أساس شهري لتصل إلى 67 دولارًا للبرميل.

وتصاعدت المخاوف الجيوسياسية وسط تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام قريب بين روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، فإن احتمال وجود فائض وشيك في المعروض خفف من أي زخم إيجابي للأسعار، حيث ظل معنويات المستثمرين تجاه النفط سلبية بقوة.

وحتى الآن، كان للعقوبات المشددة على إيران وروسيا تأثير متواضع نسبيًا على المعروض والتدفقات التجارية، على الرغم من أن الصادرات من كلا البلدين اتجهت نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة. وقد يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات المكررة المشتقة من النفط الخام الروسي اعتبارًا من بداية عام 2026 إلى تقييد الإنتاج وتغيير الأنماط التجارية في الأشهر المقبلة.

ويظل مستقبل الطلب العالمي على النفط دون تغيير يذكر، مع توقع نمو يبلغ حوالي 700 ألف برميل يوميًا لكل من عامي 2025 و2026. وعادةً ما ينخفض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميًا من ذروته الصيفية حتى نهاية العام، بينما تنخفض أنشطة التكرير بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا من أغسطس إلى أكتوبر.

وارتفعت المخزونات النفطية العالمية للشهر السادس على التوالي في يوليو. وبفضل الزيادة البالغة 26.5 مليون برميل في يوليو، بلغ النمو التراكمي منذ بداية العام 187 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الصينية بنحو 64 مليون برميل خلال نفس الفترة - وبنحو 106 ملايين برميل من فبراير إلى أغسطس، مما ساعد على امتصاص الفائض في المعروض.

ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط في النصف الثاني من عام 2025، حيث يفوق المعروض الطلب بفارق كبير، ولكن هناك عددا من التقلبات المحتملة في المستقبل - بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية، والعقوبات الإضافية على روسيا وإيران - التي قد تغير موازين السوق.