ولي عهد الأردن يلتقي أمير قطر ويؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض جهود استعادة الاستقرار في المنطقة

- ولي العهد: نضع إمكاناتنا كافة لمساندة الأشقاء في قطر

التقى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الدوحة، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة الأمير الحسين، إلى الدوحة نيابة عن الملك عبدالله الثاني، للتأكيد على تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقل ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات الملك عبد الله إلى أخيه الشيخ تميم، مشددا على أن أمن قطر من أمن الأردن، وأن المملكة تضع إمكاناتها كافة لمساندة الأشقاء في قطر.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر بضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة أمس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

كما حضره من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، ورئيس الديوان الأميري عبدالله بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسئولين.

وسبق أن أعلنت قطر أن إسرائيل شنت «هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة»، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وأفادت حركة حماس، بنجاة وفدها المفاوض من محاولة الاغتيال فيما سقط عدد من الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي.

وقبلها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو «قيادة حركة حماس» في الدوحة بالتعاون مع جهاز «الشاباك».