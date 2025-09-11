إقالة سفير بريطانيا في أمريكا بسبب علاقته بفضيحة إبستين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت بريطانيا، اليوم الخميس، إقالة سفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية اللورد بيتر ماندلسون، بسبب علاقته بفضيحة جيفري إبستين.

وبحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، أعلن وزير الدولة البريطاني لشئون أوروبا وأمريكا الشمالية والخارجية ستيفن داوتي، إقالة السفير ماندلسون، أمام مجلس العموم.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية إقالة ماندلسون من منصبه كسفير لدى الولايات المتحدة، في ضوء التقارير المتداولة بشأن علاقته بـ«إبستين».

والأربعاء، طالب نواب من حزب العمال البريطاني بإقالة اللورد ماندلسون بسبب علاقاته بجيفري إبستين، وفقًا لصحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.

وأُدين جيفري إبستين عام 2019 بتهم أخلاقية واستغلال الأطفال والاتجار بالبشر بين عامي 2002 و2005.

وكشفت الصحيفة أن اللورد ماندلسون عمل مع إبستين في صفقة تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني بعد إدانته بجرائم أخلاقية ضد الأطفال.

وقالت بيل ريبيرو-آدي، المرشح اليساري لمنصب نائب زعيم حزب العمال الشاغر، «إنه يجب إحالة السفير الأمريكي إلى التحقيق من قِبل مستشار رئيس الوزراء لشئون الأخلاقيات، السير لوري ماجنوس».

وصرّحت كيم جونسون، النائبة عن ليفربول ريفرسايد، أن «اللورد ماندلسون متواطئ وما كان ينبغي تعيينه أصلًا».

كما طالب الديمقراطيون الليبراليون بإجراء تحقيق فيما إذا كان اللورد ماندلسون قد انتهك قانون الخدمة الدبلوماسية.