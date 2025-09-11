البورصة تشهد انتقال شركة بريميم هيلثكير من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الرئيسي

نجحت شركة بريميم هيلثكير جروب بانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بحسب بيان من البورصة اليوم.

قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي، وصولًا إلى السوق الرئيسي.

أشار عزام إلى أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، حيث يعد الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق عدالة السوق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدلا لجميع الأطراف.

وتؤمن البورصة بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة والشاملة في التوقيت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل هذه الجهود الإسهام في تحقيق أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا استثمارية واعدة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني

من جانبه، قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال الى السوق الرئيسي يعد نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام.

أوضح أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات.

قال بشوي جورج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إن بدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرتها، وذلك ضمن خطة لإعادة الهيكلة والتوسع بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الشركة استكملت خلال الفترة الماضية زيادة رأس المال وتطوير هياكلها التشغيلية، بما يعكس قوة مركزها المالي وثقة مساهميها في مستقبلها.

وأكد التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة خدماتها داخل السوق المحلي وزيادة حجم أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز القطاع الصحي الوطني.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بالتأكيد على استمرار التسهيل من قبل البورصة والاستفادة من المزايا التي يتحها القيد بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية لدعم خططها المستقبلية في النمو والتوسع.