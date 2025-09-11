 الجيش النيبالي يمدد حظر التجول على مستوى البلاد حتى الجمعة لإنهاء الاحتجاجات - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الجيش النيبالي يمدد حظر التجول على مستوى البلاد حتى الجمعة لإنهاء الاحتجاجات

كاتماندو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:39 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:39 م

مدد الجيش النيبالي، حظر التجول على مستوى البلاد حتى غد الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي.

وفرض حظر التجول لأول مرة مساء أمس الأول الثلاثاء، وتم تمديده بدون انقطاع.

ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش، القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية.

وفي بيان صدر مساء أمس الأربعاء، قال الجيش، إنه سيسمح للمسافرين جوا محليا ودوليا، بالتنقل بحرية بمجرد إظهار تذاكرهم.

وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين - الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب - رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة؛ مما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك