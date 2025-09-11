الجيش النيبالي يمدد حظر التجول على مستوى البلاد حتى الجمعة لإنهاء الاحتجاجات

مدد الجيش النيبالي، حظر التجول على مستوى البلاد حتى غد الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي.

وفرض حظر التجول لأول مرة مساء أمس الأول الثلاثاء، وتم تمديده بدون انقطاع.

ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش، القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية.

وفي بيان صدر مساء أمس الأربعاء، قال الجيش، إنه سيسمح للمسافرين جوا محليا ودوليا، بالتنقل بحرية بمجرد إظهار تذاكرهم.

وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين - الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب - رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة؛ مما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال.