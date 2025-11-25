أوكرانيا تطلب عقد لقاء بين ترامب وزيلينسكي هذا الأسبوع

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، رستم عمروف طلب، اليوم الثلاثاء، ترتيب زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في أقرب موعد مناسب خلال هذا الشهر، في الوقت الذي تستمر فيه المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأضاف عمروف أن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلا إلى تفهم مشترك للشروط الأساسية للاتفاق الذي تم بحثه في المحادثات السابقة في جنيف.

ولم يصدر من البيت الأبيض أي تصريحات حول إمكانية عقد محادثات بين ترامب وزيلينسكي. وفي الوقت نفسه، كان وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يلتقي ممثلين روس في أبوظبي، ولم يُكشف بعد عن أعضاء الوفد الروسي.

وفي وقت سابق، صرح مسئول أمريكي مرافق لدريسكول في أبوظبي للصحفيين بأن أوكرانيا وافقت على اتفاق السلام مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة للتسوية. وعند طلب تأكيد ذلك، أحالت الإدارة الأمريكية الصحفيين إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جنيف يوم الأحد، حيث قال إن مناقشات رفيعة المستوى لا تزال مطلوبة لإنهاء الاتفاق.

لكن الفجوة بين الشروط التي ستقبلها أوكرانيا وروسيا لا تزال واسعة، ومن غير المرجح أن يوافق الكرملين على نوع الاتفاق الذي قد تقره كييف.

وقد انتقدت قيادات في كييف وأوروبا مسودة خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة التي ظهرت الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها منحازة جدا لصالح روسيا.

وعملت المقترحات المضادة، التي أعدتها بحسب التقارير بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على استبعاد أي اعتراف بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا، ورفع حجم الجيش المسموح به لأوكرانيا، وترك الباب مفتوحا لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي"الناتو".

ورحب زيلينسكي بالتغييرات المقترحة على خطة الـ28 نقطة، أمس الاثنين، وقال: "الآن يمكن أن تصبح قائمة الخطوات الضرورية لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ. وقد تم دمج العديد من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأشار زيلينسكي إلى أن "المشكلة الرئيسية هي مطالبة بوتين بالاعتراف القانوني بالأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقد طالبت روسيا باستمرار بالانسحاب الكامل لأوكرانيا من كامل منطقة دونباس الشرقية المكونة من محافظتي دونيتسك ولوجانسك، كما تسيطر القوات الروسية على شبه جزيرة القرم وأجزاء كبيرة من محافظتي خيرسون وزابوريجيا".

من جهة أخرى، يعقد تحالف افتراضي لدول أوروبية حليفة لأوكرانيا اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات، وفقا لرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، الذي قال إن زيلينسكي أجرى معه في وقت سابق محادثة جيدة ومنتجة جدا ناقشا خلالها جدول أعمال الاجتماع.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن خطة السلام النهائية يجب أن تجعل من المستحيل على موسكو مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى، ويجب ألا تعود روسيا أبدا إلى مجموعة الثماني.