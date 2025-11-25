زيلينسكي: مستعدون للمضي قدما في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف مستعدة للمضي قدما في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، وإنه على استعداد لمناقشة النقاط الحساسة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.

وألقى زيلينسكي خطابا أمام ما يسمى بتحالف الراغبين حث فيه الزعماء الأوروبيين على وضع إطار عمل لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا ومواصلة دعم كييف ما دامت موسكو لا تُبدي استعدادا لإنهاء حربها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، عبرت أوكرانيا عن دعمها لإطار اتفاق سلام مع روسيا، لكنها أكدت مجددا على ضرورة حل القضايا الحساسة خلال اجتماع بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وألمحت رسالة كييف إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إدارة ترامب ربما تحقق المرجو منها، لكن التفاؤل قد يكون مؤقتا، خاصة وأن روسيا أكدت أنها لن تتنازل عن أهدافها.

وأجرت فرق تفاوض أمريكية وأوكرانية محادثات في جنيف يوم الأحد بشأن أحدث خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول إن الوزير أجرى محادثات مع مسؤولين روس في أبوظبي في وقت متأخر من أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.