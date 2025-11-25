تضرر أكثر من 100 منزل جراء إعصار قرب مدينة هيوستن الأمريكية

قالت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية، إن سكان أكثر من 100 منزل شمال هيوستن لديهم الكثير من أعمال التنظيف اليوم الثلاثاء بعد هبوب إعصار مزق الأسقف وحطم النوافذ، بينما انهمرت أمطار غزيرة في الجنوب وهطلت الثلوج في أجزاء من الغرب الأوسط هذا الأسبوع، الذي يسافر خلاله الأمريكيون بمناسبة عيد الشكر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء العاصفة التي هبت أمس الاثنين، واقتلعت الأشجار وأسقطت خطوط الكهرباء وخلفت أجزاء من الحطام في بعض الأحياء.

ومن المتوقع أن يقوم موظفو هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمسح المنطقة لتحديد ما إذا كانت أعاصير متعددة قد ضربتها، وجعل الضباب الكثيف من الصعب تقييم جميع الأضرار صباح الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع هبوب عدة عواصف وهطول أمطار في ولايات ميسيسيبي وألاباما وجورجيا.

وقال متحدث، إن الأمطار الغزيرة أوقفت عمليات مراقبة الحركة الجوية لمدة 10 دقائق تقريبا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها.

ومن المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى الشمال الشرقي بحلول مساء الثلاثاء، مع توقع عاصفة أخرى في شمال غرب المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أن البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون بعد شهر تقريبا، فإن عاصفة شتوية تتطور في الجزء الشمالي من البلاد، مع سقوط ثلوج في نورث داكوتا.

وأفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء في هيوستن، روستين رولينجز، بأن خمسة من عناصر الإدارة سيقومون بقطع وإزالة الأشجار المتساقطة.

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرا من احتمال اجتياح إعصار لجنوب شرق تكساس، بما في ذلك هيوستن، حتى الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إضافة إلى تحذير من عواصف رعدية شديدة لأجزاء من جنوب شرق الولاية.