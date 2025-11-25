الفاتيكان يؤكد مجددا على الزواج الأحادي ويرفض تعدد الزوجات

أصدر الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، بيانات عقائدية يدعم الزواج الأحادي في الاقتران، مشيرا إلى أنه "اتحاد حصري وولاء متبادل مشترك" تحت عنوان "جسد واحد. في مديح الزواج الأحادي".

وترفض الوثيقة العقائدية بالتحديد تعدد الزوجات أو الأزواج، وتعيد التأكيد أن "كل زواج حقيقي هو اتحاد مكون من فردين، يتطلب علاقة شديدة الحميمية ويجمل أنه لا يمكن مشاركته مع أطراف أخرى".

وتذكر الوثيقة، أن الحصرية هي السمة الأساسية الرئيسية للزواج، وأوضحت أنه لا يمكن لأكثر من شخصين أن يمنحا نفسهما لبعضهما البعض تماما، وإلا تصبح الهدية جزئية وتفشل في احترام كرامة الطرف الآخر.