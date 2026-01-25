مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أرسنال في البريميرليج

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل الشياطين الحمر لمباراة أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي 2025-2026.
ويتواجد أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس ولديه 35 نقطة.
بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: لامينس.
خط الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو.
خط الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو.
خط الهجوم: أماد ديالو- بريان مبيومو- باتريك دورجو.