مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أرسنال في البريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 5:43 م

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل الشياطين الحمر لمباراة أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتواجد أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس ولديه 35 نقطة.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو.

خط الهجوم: أماد ديالو- بريان مبيومو- باتريك دورجو.


