برقية من ترامب للرئيس اللبناني.. ماذا جاء فيها؟

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 8:37 م

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة ذكرى الاستقلال، مؤكدا "تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر اشراقا للأجيال القادمة".

وقال ترامب في البرقية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

وأضاف: "يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وأشاد ترامب بـ"القرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".

