وزير الدفاع اللبناني يؤكد أمام وفد أممي التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701

أكّد وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشئون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري، التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701.

واستقبل منسي، في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت اليوم خياري، على رأس وفد مرافق، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأكد الوزير، "موقف الجانب اللبناني لجهة الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 واستعداد الجيش اللبناني لمواصلة القيام بواجباته في هذا الإطار".

وشدّد منسي "على أنّ الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ تتمثّل في استمرار الخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، إضافةً إلى عدم التزامه بتطبيق القرار 1701 وعدم انسحابه من المواقع التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان".

ومن جهته، أوضح الوفد الأممي، "سعيه لوضع تصوّرات وخيارات تمهيدًا لعرضها لاحقًا على الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلّق بإيجاد آليات مناسبة لمتابعة تطبيق القرار 1701 بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع نهاية العام 2026".

وجرى خلال اللقاء، "عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية اللبنانية في صون الأمن والحفاظ على السلم الأهلي".

وتمّ التطرّق "إلى التعاون القائم بين لبنان واليونيفيل، ولا سيّما في ما يتصل بتطبيق القرارات الدولية".

وشدّد الطرفان، "على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الوطنية بكفاءة، مع التأكيد على ضرورة حثّ الدول الصديقة على مواصلة تقديم الدعم اللازم له في مختلف المجالات".