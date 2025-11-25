ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين يقدمان رشاوى مالية للمواطنين للتصويت لصالح مرشح بدائرة الزاوية الحمراء.

وأفادت المعلومات أن أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان يجمعان بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالقاهرة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو حال تواجدهما بأحد المخازن بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهما بطاقات شخصية لمواطنين ومبلغ مالي.

ويواصل الناخبون عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز بـ141 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمتي قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وشرق الدلتا، والتي ترشح عليها قائمة "الوطنية من أجل مصر" منفردة لحصد 142 مقعدًا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن.