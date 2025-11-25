العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل عقار سكني بالإسكندرية

تكقف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل عقار سكني في منطقة أبو تلات التابعة لنطاق حي أول العامرية غرب الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في منطقة أبو تلات.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة مسن في حالة تحلل، حيث تبين من المعاينة الأولية أن المتوفى فارق الحياة منذ أيام، دون بيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها.

وأفاد نجل شقيق المتوفى للشرطة بأن الجثة وجدت مسجاة داخل الشقة، في حالة تحلل كون الوفاة منذ عدة أيام، فيما تواصل أجهزة التحقيق تفريع محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لبيان ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.