قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال تلك الفترة تحسنًا في الطقس بشكل كبير، لافتة إلى أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة، قائلة إن المحسوسة تصل إلى 35 بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم كله في أغلب محافظات شمال البلاد، والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الأجواء مستقرة حارة نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديدة الحرارة بمحافظات الجنوب، قائلة إنها مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء خلال ساعات المساء.

وذكرت أن النشاط النسبي للرياح ليلًا، خاصة في الأماكن المفتوحة بمحافظات القاهرة الكبرى ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، يساعد على تلطيف الأجواء.

ونوهت أن البلاد تشهد اعتبارًا من غدًا الجمعة وحتى الاثنين المقبل، ارتفاعًا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على زيادة الأجواء المشمسة، متوقعة أن تصل العظمى المقاسة في الظل على القاهرة إلى 35 درجة.

وتوقعت عودة قيم الحرارة للانخفاض مرة أخرى بحلول الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض حتى الصف الأول من فصل الخريف.