- تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز و 23 بئر تنموي باستثمارات 1.7 مليار دولار

حققت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، 29 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي خلال العام المالي 2024/2025، في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، ما أسهم في إضافة نحو 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي، بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاستعراض واعتماد نتائج أعمال الأنشطة الرئيسية للغاز الطبيعي عن العام المالي 2025/2024.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية عمليات المسح السيزمي والذي يعد أحد المحفزات المهمة لجذب الشركات الراغبة في العمل في مجال البترول والغاز في مصر ما شجع ضخ الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً أن قطاع البترول نجح في توفير حوالي 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي هو زيادة الانتاج المحلي من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق الاكتشافات، كما شدد على أهمية تنسيق شركات توصيل الغاز للمنازل والمصانع مع مختلف الأجهزة المعنية للتأكد من الاستمرار في تطبيق كافة إجراءات السلامة والآمان خلال عمليات التوصيل.

من جانبه، استعرض محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس أهم مؤشرات الأداء لأنشطة الغاز الطبيعي الرئيسية التي تمت خلال العام المالي الماضي، لافتاً إلى أنه تم إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، والتوقيع النهائي على 6 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 479 مليون دولار وإجمالي منح توقيع 14.5 مليون دولار، أما بالنسبة لنشاط تنمية حقول الإنتاج تم تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز بالإضافة إلى 23 بئر تنموي ووضعها على خريطة الإنتاج، بإجمالي استثمارات حوالي 1.7 مليار دولار.

وفيما يخص معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام حوالي 572 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى حوالي 15.5 مليون وحدة سكنية، كما تم تحويل حوالي 27.5 ألف سيارة وإنشاء 34 محطة تموين سيارات بالغاز وإنشاء 17 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بمختلف المحافظات.



