إضراب عام في قبرص يسبب اضطرابات بحركة الطيران

من المتوقع أن يواجه المسافرون جوا في قبرص اليوم الخميس، اضطرابات في حركة الطيران بسبب إضراب عام.

ووفقا للشركة المشغلة لمطاري لارنكا وبافوس، فإن نحو 40 رحلة جوية و15 ألف راكب سيتضررون من الإضراب بحلول منتصف اليوم.

ويهدف الإضراب، الذي نظمته النقابات العمالية، للاحتجاج على خفض التعويضات التلقائية عن التضخم.

ويشار إلى أنه منذ عام 2023، تم دفع ثلثي التعويضات، بدلا من المبلغ بأكمله.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب من الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0800 - 1100 بتوقيت جرينتش)، وسيؤثر على المدارس ووسائل النقل العامة وقطاعات من الخدمات الصحية.

وستواصل البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات الطوارئ العمل بقوة عاملة محدودة.

ووصل النزاع بين النقابات ورابطات أصحاب العمل والحكومة بشأن مستقبل تعويضات التضخم لطريق مسدود.

وبعد إخفاق المفاوضات، سوف يتم استئناف المباحثات بوساطة وزارة العمل.