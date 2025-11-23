رئيس كوريا الجنوبية يزور تركيا الاثنين للقاء أردوغان

يجري رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، زيارة رسمية إلى تركيا يوم غد الاثنين، ولمدة يومين، حيث سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد، بأنه من المنتظر أن يستقبل أردوغان ضيفه في المجمع الرئاسي بأنقرة غدا، حسبما أفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة.

ويُتوقع أن تتناول المباحثات الخطوات التي من شأنها تطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا العالية والثقافة والسياحة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي.

وبحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول" من مصادر تركية رسمية، فإن أنقرة تهدف إلى تعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية المدرجة ضمن "استراتيجية الدول البعيدة" التي تعتمدها تركيا، في مجالات تمتد من التجارة إلى السياحة، ومن الاستثمار إلى الصناعات الدفاعية.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وكوريا الجنوبية اللتين تركزان على تطوير التعاون في مجالات عديدة كالتجارة والسياحة، 10 مليارات دولار.