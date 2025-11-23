موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، عن أوشاكوف القول: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة".

وقال أوشاكوف في تصريح لقناة "روسيا 1": "نأمل أن تكون الزيارة مثمرة بكل معنى الكلمة"، مضيفا: "تم الاتفاق على المواعيد... سنعلن عنها رسميا مع شركائنا الهنود، ولكن يمكنني القول إننا نتحدث عن أوائل ديسمبر".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة بوتين للهند، "تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية".

ووصف أوشاكوف الزيارة المرتقبة بـ"الضخمة للغاية، لأنها زيارة دولة".