ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في ولاية يوتا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط تشارلي كيرك ، بعد إطلاق النار عليه فى فعالية بولاية يوتا.

وكان تعرض تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا الأمريكية، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقال أوبري لايتش، مدير العلاقات العامة في منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه": "نؤكد أنه تعرض لإطلاق نار ونحن نصلي من أجل تشارلي."

وكان تشارلي كيرك يحضر فعالية في جامعة يوتا فالي.

ويأتي إطلاق النار في ظل تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة على امتداد كامل الطيف الأيديولوجي.