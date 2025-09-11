المكسيك تخطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% لحماية صناعتها المحلية

قدّمت الحكومة المكسيكية خطة لفرض رسوم جمركية جديدة لحماية صناعتها الوطنية، في ظل تأثير السياسة التجارية الأمريكية على اقتصاد البلاد.

وبحسب الخطة، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السلع المستوردة، خصوصا من آسيا، بينما لن تشمل الإجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقدّمت الرئيسة كلوديا شينباوم مقترحا إلى البرلمان لتعديل قانون الضرائب على الاستيراد والتصدير، بحيث تُطبق الرسوم على نحو 1500 سلعة، من بينها السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم، القادمة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، مثل الصين والهند وروسيا.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب ما أوضحت الحكومة، إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية الوظائف في مواجهة التحديات الراهنة للتجارة الدولية.

ومن المتوقع أن تطال التعريفات الجديدة 6ر8% من إجمالي واردات المكسيك، بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار.