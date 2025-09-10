ضياء رشوان: الوساطة واجب لن تتخلَ عنه مصر أو قطر

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الأنباء المتداولة بشأن انسحاب قطر من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر وقطر دخلتا في الوساطة، من أجل ضمان نيل الفلسطينيين لحقوقهم، ووقف إراقة الدم.

وأضاف: «رغم الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وتضامن القاهرة الكامل مع قطر في رفض العدوان، فإن الوساطة والتفاوض واجب لن تتخلَ عنه مصر وقطر؛ خدمة للقضية الفلسطينية».

ووصف الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية بأنه «ينم عن غباء سياسي»، قائلًا إن تل أبيب أدخلت خصمًا جديدًا إلى ساحة المعركة.

وبسؤاله عن ردة فعل حركة حماس بعد استهداف قادتها في الدوحة، أجاب: «حماس مش مستاهلة ترد أو تعمل حاجة خالص، لأن نتنياهو خلق وضعًا جديدًا في المنطقة».

واستشهد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحازمة خلال اتصاله مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، وتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في افتتاح مجلس الشوري، والتي تؤكد أن أمن قطر من الأمن القومي العربي.

وأكمل: «نحن إزاء حكومة هلاوس دينية توراتية وهلاوس سياسية، ونتنياهو كتر خيره - وياريت يكمل بالطريقة دي - خلق أعداء جدد، حتى من كانوا يعتزمون الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أصبحوا في عداوة شديدة معه».