زيلينسكي يتصل هاتفيا بماكرون بعد هجوم روسي على مبنى حكومي بكييف

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 6:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 6:36 ص

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، لمناقشة تدابير لتعزيز الدفاعات الأوكرانية بعد ساعات من الهجوم الجوي الروسي الضخم الذي شمل هجوما على مبنى حكومي رئيسي في كييف.
وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الأحد، إن القصف بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة كييف ومدن أخرى أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 44 آخرين.

وناقش زيلينسكي وماكرون الجهود الدبلوماسية المنسقة والخطوات التالية مع الشركاء لضمان الرد المناسب، ووفقا للمنشور. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي قوله إن أوكرانيا تقوم مع فرنسا بإعداد تدابير جديدة لتعزيز دفاعاتها.

وبشكل منفصل، تحدث وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ووصف الهجوم الروسي على مبنى مجلس الوزراء في كييف لأول مرة في الصراع المستمر منذ 3 أعوام ونصف بأنه "تصعيد كبير".


