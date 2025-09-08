أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن امتلاك الحكومة خطة لخفض الديون إلى «أقل معدلاتها في تاريخ مصر».

وشدد خلال تقديمه برنامج «مساء جديد» عبر فضائية المحور، أن نجاح أي رؤية اقتصادية يُقاس في النهاية بمدى انعكاسها على حياة الناس وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

وقال: «نحن كمواطنين عاديين، لا نريد أكثر من أن تكون البلد بخير، وحياتنا جميلة ومريحة، ولو كانت الظروف نتيجة الأوضاع الاقتصادية صعبة، يجب أن تقل الصعوبات تدريجيا، ويستطيع المواطن أن يشتري كيلو لحمة بسعر معقول، ويغطي مصاريف المدرسة وقسط البيت، هيتعمل إزاي للمواطن؟ معلش، المواطن ملوش دعوة، اللي يهمني إنك تخفف عليَ من أعباء المعيشة».

وأوضح أن العلاقة بين خفض الديون وتخفيف الأعباء يجب أن تكون مباشرة، «فإذا انخفضت الديون؛ فمن الطبيعي أن تقل الأعباء المعيشية».

وطالب رئيس الوزراء بضرورة شرح «الكيفية والتوقيت» لتنفيذ هذه الخطة، قائلا: «يبقى شيء واحد أطالب به رئيس الحكومة، هنخفض الديون إزاي؟ مهم جدًا أن نعرف من رئيس الوزراء خطة خفض الديون هتحصل إزاي؟ فالمواطن من حقه يعرف، وإمتى؟ وإيه المراحل اللي هتحصل علشان هذا الخفض التاريخي في ديون مصر؟ وإزاي؟ لازم نعرف هذا ما أطالب به رئيس الحكومة».

ودعا الحكومة إلى تقديم «الحقيقة والتفاصيل» التي تمنح المواطنين الأمل في المستقبل، قائلا: «الناس لازم تعرف تفهم وترى التفاصيل، علشان تقدر تكمل لازم تشوف قدامها الأمل، لازم نقول الحقيقة هيحصل إيه علشان الديون تنخفض بشكل تاريخي!».