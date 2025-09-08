وفاة متسلق جبال ألماني في منطقة جنوب تايرول في إيطاليا

توفي متسلق جبال من ألمانيا (31 عاما) أثناء جولة تسلق في منطقة جنوب تيرول في إيطاليا، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية اليوم الأحد.

وقالت إن الرجل لقي حتفه إثر سقوطه من قمة "كونيجسبيتز" التي يبلغ ارتفاعها 3851 مترا في جبال أورتلر أثناء هبوطه من القمة.

وذكر فريق الإنقاذ أن المواطن الألماني لقي حتفه على الفور، بينما عاني زميل له في التسلق من صدمة.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلية إن الحادث وقع بعد حوالي الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) على ارتفاع نحو 3500 متر.

وفقد الرجل اتزانه وسقط لمسافة 200 متر، وتم نقل الجثة إلى الوادي بمروحية، كما تم نقل رفيقه في التسلق بواسطة مروحية أيضا.

يذكر أن منطقة جنوب تيرول، هي منطقة ناطقة باللغة الألمانية في شمال إيطاليا، وهي واحدة من مناطق التسلق الأكثر شعبية بين السياح الألمان.

ويأتي هذا الحادث بعد سقوط امرأة من ولاية بافاريا ووفاتها أمس السبت أثناء التسلق في تيرول.

وسقطت متسلقة ألمانيا مما أدى لوفاتها في جبال الألب النمساوية، حسبما قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد.