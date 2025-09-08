تنظم النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، الخميس المقبل، ندوةً بعنوان «سيد درويش ومتحفه المنتظر»، يُقدّمها الشاعر والكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين، ومينا زكي، مؤسس «سيرة الإسكندرية» وصاحب مبادرة «متحف سيد درويش».

ووفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الأحد، فمن المقرر أن يدير الندوة الزميل أحمد سليم، الصحفي بـ«أخبار اليوم»، وذلك احتفاءً بذكرى فنان الشعب سيد درويش واليوم المصري للموسيقى.

وعلى هامش الندوة، سيقدّم المطرب عمر غزال، بصحبة العود، فقرةً غنائيةً يشدو فيها بأعذب ما غنّى فنان الشعب سيد درويش.

وقالت شيرين العقاد، رئيس اللجنة الثقافية، إن النقابة تحتفي هذا العام بذكرى سيد درويش واليوم المصري للموسيقى، الذي أعلن عنه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في أغسطس الماضي.

وأضافت العقاد أن الهدف من الندوة هو تعزيز مكانة الموسيقى المصرية باعتبارها إحدى أهم روافد الهوية الوطنية وركيزةً أساسيةً من ركائز القوة الناعمة لمصر.

وأوضحت العقاد أن دور نقابة الصحفيين والصحافة المصرية — في هذا السياق — هو تعزيز مكانة الموسيقى المصرية وإبراز دورها في صياغة وعي المصريين وتعبيرها الصادق عن مشاعرهم وطموحاتهم.

وأشارت العقاد إلى أن اختيار فنان الشعب سيد درويش يأتي لكونه مجدد الموسيقى المصرية، إذ طوّر الأغنية المصرية وجعلها أكثر تعبيرًا عن المشاعر والطموحات الوطنية.

وأكدت العقاد أن الصحافة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الموسيقي المصري وإبراز أهمية سيد درويش واليوم المصري للموسيقى، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور.