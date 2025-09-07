سفير القاهرة في بوركينا فاسو: اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لاستقبال المنتخب المصري

أكد محمد غزاوي، سفير مصر في بوركينا فاسو، اتخاذ الإجراءات والاستعدادات كافة لاستقبال المنتخب المصري، استعدادًا للقاء الذي يجمع فريقي البلدين الثلاثاء المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، إن الجميع متحمس ومتشوق ومتطلع لاستقبال ورؤية الفريق المصري ولاعبيه ونجومه من محترفين، وجهاز فني.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لديه شعبية كبيرة في بوركينا فاسو منذ تصفيات عام 1998، مضيفًا: «كابتن إبراهيم حسن وحسام حسن شعبيتهم كبيرة جدًا في بوركينا فاسو، والكل متطلع لاستقبالهم ورؤيتهم في الملعب».

ولفت إلى مراجعة كل إجراءات تأمين المنتخب منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحة اللاعبين داخل الفندق وعدم إزعاجهم.

وذكر أن المباراة ستشهد حضور أكثر من 1000 متفرج من أبناء الجالية المصرية، لافتًا إلى التواصل مع السفراء العرب لدعوتهم للمباراة، وحشد الجماهير العربية الأخرى لمؤازرة المنتخب.

وأضاف: «هناك روح عالية من الوطنية والحماس والسعادة لرؤية نجوم المنتخب واللقاء بهم، ونرتب لاستقبال اللاعبين في المطار خلف الحواجز، ونحاول الترتيب للقاء سريع ولو لدقائق محدودة مع أبناء الجالية؛ حفاظًا على تركيز المنتخب».

وتطير بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إلى العاصمة واجادوجو اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوة من أجل حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا، مساء الجمعة.