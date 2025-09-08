هاني فرحات يقود أوركسترا الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي بقصر فرساي

فرحات يخطو بالموسيقى العربية إلى محطة تاريخية جديدة.. ومحمد عبده: فرحتي بك لا توصف يا ابني





بقيادته لأوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي، يخطو المايسترو هاني فرحات نحو تاريخ جديد للموسيقى والغناء العربي بعدما أصبح أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير، في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدّمته سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية، والأمير تركي الفيصل والعديد من الوزراء منهم وزير التجارة السعودي ووزيرة الثقافة الفرنسية ووزير التجارة الفرنسي، إضافة إلى العديد من الشخصيات الدبلوماسية وسفراء الدول.

تضمن الحفل فقرة موسيقية وغنائية مشتركة بين الأوركسترا السعودي وأوركسترا دار الأوبرا الملكية دمجت بين الثقافتين السعودية والفرنسية من خلال أداء العديد من الأغنيات الفرنسية والسعودية والمقطوعات الموسيقية الخالدة. قدّم الأوركسترا السعودي مقطوعات موسيقية أبرزت التراث الثقافي والتنوع في تاريخ الموسيقى السعودية، منها أغنية "أغفر لعبد مذنب".

وأشادت وسائل الإعلام الفرنسية بنجاح الحفل والمايسترو هاني فرحات، واصفة الحفل بأنه رسالة سلام للعالم من داخل قصر فرساي التاريخي، فيما أكد الفنان محمد عبده أن فرحات صنع تاريخا ومجدا فنيا لدمجه الموسيقى السعودية مع الموسيقى العالمية والكلاسيكية.

وقال: فرحتي اليوم بهاني فرحات وما فعله مع الأوركسترا السعودية لا توصف، مشددا على أن دمج الموسيقى السعودية مع الموسيقى العالمية والكلاسيكية كان من أجمل ما سمع.

واختتم بقوله: شكرا ابني المايسترو الكبير هاني فرحات.. شكرا لما فعلته للأوركسترا السعودي وضميرك تجاه ولاد بلدك.

يشار إلى أن هذه المشاركة هي الثانية لفرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس، وكانت المرة الأولى على مسرح دو شاتليه وحفل قصر، وهو المحطة الثامنة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى، حيث كانت المحطة الأولى بباريس في شهر أكتوبر 2022، والمحطة الثانية بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في شهر يونيو 2023، والمحطة الثالثة بمدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمبر 2023، والمحطة الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمبر 2024، والمحطة الخامسة بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر نوفمبر 2024، والمحطة السادسة بمدينة الرياض في شهر يناير، والمحطة السابعة بمدينة سيدني الأسترالية في شهر مايو 2025.