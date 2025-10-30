بعد إدانات دولية واسعة لارتكابها مجازر في مدينة الفاشر بشمال دارفور، أعلنت مليشيات الدعم السريع، اليوم الخميس، عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في ارتكاب تجاوزات الفاشر، وعلى رأسهم المدعو "أبو لولو".

وأفادت الدعم السريع، في منشور على "تليجرام"، بالقبض على عدد من المتهمين في التجاوزات بمدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو (أبو لولو)"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الميليشيا قد تبرأت في وقت سابق من بـ"أبو لولو" الذي ظهر في مقاطع مصورة تظهر عمليات تصفية ميدانية في مدينة الفاشر، قائلة إنه "لا يتبع الدعم السريع".

وأعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في مدينة الفاشر بعد ورود تقارير عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان ومقتل مئات الأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي بيان صدر اليوم، أدان أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا هجوم الدعم السريع على مدينة الفاشر، ودعا إلى وضع نهاية فورية للعنف.

وطالب مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تشمل تصنيف الميليشيا "منظمة إرهابية" ونزع سلاحها وتجريم كل من يتعامل معها أو يمدها بالسلاح والطائرات بدون طيار "الدرونز" والرادارات.

ودعا إدريس خلال جلسة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على داعمي الميليشيا، قائلا إنهم "معروفون لديكم".

كما طالب بالشروع في تحقيق دولي في "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها سكان الفاشر.