هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مئات من قنوات وشبكات التليفزيون والمنصات الإعلامية الدولية سوف تنقل على الهواء مباشرة وقائع افتتاح المتحف المصري الكبير إلى مئات الملايين من شعوب العالم، الذين ينتظرون متابعة هذا الحدث الثقافي – السياحي- التاريخي، غير المسبوق في أهميته ودلالته بالنسبة للمهتمين بالإرث الحضاري الإنساني، فضلاً عن الأهمية التي يضفيها على هذا الافتتاح؛ مشاركة أكبر حشد من قادة وزعماء ومسئولي دول العالم والرموز الثقافية والإعلامية في المجتمع الدولي.

وعن أعداد المراسلين لوسائل الإعلام الدولية الذين يشاركون في تغطية حفل وفقرات افتتاح المتحف، قال رئيس "هيئة الاستعلامات" إن الهيئة قد منحت تصاريح التغطية الإعلامية إلى (450) مراسلاً يمثلون (180) وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين المقيمين في مصر، والزائرين الذين وصلوا خصيصاً لنقل هذا الاحتفال التاريخي إلى العالم، مشيراً إلى أن من بين هذه المؤسسات الإعلامية (70) من وسائل الإعلام الأوربية، و(24) من مؤسسات الإعلام الأمريكية، و(30) وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، إضافة إلى (48) من الصحف وقنوات التليفزيون والمواقع العربية، مضيفاً أن من بين وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف، (70) من أكبر قنوات وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم (35) وكالة أنباء دولية مصورة، إلى جانب الصحف والمواقع الإخبارية.

وقال رئيس "هيئة الاستعلامات"، إن الهيئة، بالإضافة إلى هذه الأعداد، قد قامت – بالتعاون مع المؤسسات المعنية- بمنح خطوط بث مباشر مجانية لألاف من قنوات التليفزيون الدولية لنقل حفل الافتتاح والفعاليات المرتبطة به، إضافة إلى مشاركة مئات من المصورين والإعلاميين المرافقين للقادة والوفود الرسمية.

وقامت الهيئة العامة للاستعلامات بتشكيل غرف عمليات في الديوان العام للهيئة، وفي المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لتقديم كل التيسيرات للمراسلين لتمكينهم من نقل صورة تتناسب مع أهمية هذا الحدث الكبير، حيث يتم إمداد كل الإعلاميين على مدار الساعة بالبيانات والمعلومات، وكذلك تزويدهم – بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة - بنصوص التغطيات المتميزة التي تقوم بها وسائل الإعلام المصرية خاصة تلك الصادرة باللغات الأجنبية ومنها صحيفة "الأهرام ابدو" التي أعدت ملفات شاملة باللغة الفرنسية، وصحيفتي "الأهرام ويكلي" و" الايجيبشيان جازيت" الصادرتين باللغة الإنجليزية، وكذلك موقع "الأهرام أون لاين" الذي تبثه مؤسسة الأهرام.

كما تقوم" هيئة الاستعلامات" برصد ومتابعة وتحليل التغطيات الإعلامية الدولية لهذا الحدث وإطلاع الرأي العام المصري عليها عبر تقارير وبيانات الهيئة فور انتهاء فعاليات الاحتفال.

وفي ختام تصريحه، أشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالتغطيات الواسعة والمهنية التي يقوم بها الإعلام المصري على نحو يليق بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، خاصة وأن الكثير من صحف العالم ووسائل الإعلام الأجنبية تنقل الكثير من هذه التغطيات إلى الشعوب الأخرى.