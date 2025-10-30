عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا على المقاعد الفردية ندعمهم بقوة

.. وتم فصل غير الملتزمين حزبيا



أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، عن أسماء مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الحزب يخوض الاستحقاق البرلماني المقبل برؤية وطنية واضحة تقوم على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وتمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال يعبر عن تطلعاتهم ويشارك في صياغة مستقبل أفضل للوطن.

وأوضح الجزار، أن الحزب دفع بمجموعة من الكفاءات والخبرات المهنية والشبابية المتميزة، التي تم اختيارها بعناية وفق معايير الانضباط الحزبي والكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن جميع المرشحين يحظون بدعم كامل ومساندة من الحزب وقياداته على مستوى الجمهورية.

وذكر رئيس الحزب، أن الانضباط الحزبي يمثل ركيزة أساسية داخل "الجبهة الوطنية"، وأن أي خروج عن قرارات الحزب أو التوجه العام سيتم التعامل معه بحسم، موضحًا أن من لم يلتزم بقرارات الحزب التنظيمية تم فصله نهائيًا.

واختتم الجزار بيانه بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات القادمة بروح الفريق الواحد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤكدًا ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلونه بصدق وإخلاص.

وفيما يلي قائمة بأسماء مرشحي الحزب الذين تم اعتمادهم على المقاعد الفردية حتى الآن:



1. أحمد فتحي محمد عبد الحميد – القاهرة (مدينة نصر)

2. علي الدمرادش سيد القاضي – القاهرة (المطرية)

3. أحمد عباس أحمد خليل – القليوبية (الخانكة)

4. محمد أحمد محمد صادق أحمد (الشهرة: محمد النمكي) – القليوبية (الخانكة)

5. محمد عاطف حسين طه – القليوبية (قليوب)

6. حازم هاني توفيق حسن (الشهرة: حازم توفيق) – القليوبية (شبرا الخيمة)

7. محمد صبحي عبد القوي الخولي – المنوفية (منوف)

8. محمد فايز إبراهيم بركات – المنوفية (أشمون)

9. جبر حسن ساعي عبد المجيد العشري – الغربية (سمنود)

10. طارق محمدي عبد الحميد خليفة – الغربية (طنطا)

11. عمرو محمد السعيد فهمي – الغربية (المحلة)

12. محمد عبد الحميد محمد هاشم – كفر الشيخ (سيدي سالم)

13. محمد سعد عبد الرؤوف الصمّودي (الشهرة: محمد الصمّودي) – كفر الشيخ (دسوق)

14. وليد فتحي السيد فرعون – الدقهلية (دكرنس)

15. عبد الحميد حسب النبي محمد (الشهرة: د. عبد الحميد شوري) – الدقهلية (نبروه)

16. أحمد عبد المولى عبد العظيم أبو العنين (الشهرة: أحمد الدويك) – الدقهلية (المنصورة)

17. شريف عبد الرؤوف عبد الفتاح عناني (الشهرة: شريف عناني) – الجيزة (البدراشين)

18. محمد كمال سعيد الدالي – الجيزة (الدقي)

19. وسيم كمال عثمان أحمد – الجيزة (الهرم)

20. علاء السيد محمود جاب الله – الفيوم (أبشواي)

21. محمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ (الشهرة: محمد ربيع العمدة) – الفيوم

22. سيد محمد محمد سيد (الشهرة: سيد الجزار) – بني سويف (أهناسيا)

23. محمد فاروق يوسف سيد – بني سويف (الواسطى)

24. أشرف جمال شحاتة مرسي (الشهرة: اللواء أشرف) – المنيا (المنيا الجديدة)

25. مصطفى فتحي راتب محمد (الشهرة: مصطفى راتب) – المنيا (ملوي)

26. أمين فتحي أمين علي (الشهرة: أمين طنطاوي) – أسيوط (أبوتيج)

27. عبدالرحمن شحات عبدالمطلب حسن وشهرته عبدالرحمن أبولبدة – أسيوط (أسيوط)

28. مصطفى محمد يسري محمد اسماعيل – الوادي الجديد (الخارجة)

29. عبدالنبي محمد عبدالنبي السمان وشهرته هشام الشعيني – قنا (نجع حمادي)

30. معتز محمد محمود علي حسن – قنا (قوص)

31. وائل زكريا محمد الأمير ابراهيم – الأقصر (إسنا)

32. محمد عبداللطيف أحمد عوض – الأقصر (أرمنت)

33. أحمد محمد حلمي محمد حلمي – الشرقية (العاشر من رمضان)

34. جلال ابراهيم محمد صيام وشهرته جلال صيام – الشرقية (أبوحماد)

35. السيد محمد ابراهيم رحمـو وشهرته السيد رحمـو – الشرقية (الحسينية)

36. موسى محمد سليم محمد وشهرته موسى عيكرش – شمال سيناء (الحسنة والقسيمة وبئر العبد)

37. محمد السيد طلبه على سلام – الإسماعيلية (القنطرة غرب)

38. أحمد غريب حسين حامد – السويس (السويس الأربعين وفيصل)

39. محمد حسين محمد الشوادفي ابراهيم الحمامي – الإسكندرية (المنتزه)

40. أحمد حلمي محمد محمود – الإسكندرية (سيدي جابر)

41. أحمد علي عبدالباسط حسن وشهرته (أحمد كتوبة) – البحيرة (كوم حمادة)

42. عصام إبراهيم محمد الفقي – البحيرة (دمنهور)

43. شعبان لطفي محمد عبدالغني – سوهاج (أخميم)

44. محمود محمد عبدالجواد العوضي – دمياط (كفر سعد)

45. جبريل محمود سعد أحمد – البحر الأحمر (سفاجا)