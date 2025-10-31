دانت دولة الإمارات العربية المتحدة «الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر السودانية»، معتبرة أنها «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».

ودعت الإمارات، قوات الدعم السريع إلى «ضمان حماية المدنيين، وأمن وسلامة العملية الإنسانية»، مؤكدة ضم صوتها إلى النداءات والمطالب الدولية، بضرورة ممارسة طرفي الحرب ضبط النفس الكامل، ووقف كل استهداف للمدنيين.

وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، إن الأطراف المتناحرة في السودان يجب أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي وتوفير ممرات إنسانية لتسهيل عمليات الإغاثة، وفقا لصحيفة «الخليج».

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان تقديم كل المسئولين عن الفظائع إلى العدالة، قائلا: «الجيش السوداني والدعم السريع استبعدا نفسيهما من تشكيل مستقبل البلاد ويجب تقبل هذه الحقيقة».

وأكد أن المعاناة الإنسانية في السودان تتعمق كل يوم، مضيفا: «لأكثر من 900 يوم هي عمر الحرب في السودان، والتي ابتلعت وطناً، والمعاناة الإنسانية تتعمق كل يوم، وفي نفس اليوم الحالة في الفاشر تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر»، معتبرا أن من يدفع ثمن هذه الحرب: النساء والأطفال وكبار السن.

وأردف: «في الوقت الذي تنتشر فيه المجاعة في أنحاء السودان، فإن الأهم الآن من أي وقت مضى هو وصول المساعدات إلى المحتاجين في كل أنحاء البلاد، والسماح للأمم المتحدة بأداء عملها».

وأشار أبوشهاب إلى تأثر الملايين من السودانيين جراء هذا الصراع، قائلا: «إن الويلات التي نراها تؤكد أن الحل الوحيد هو عملية انتقالية صادقة، بما يؤدي إلى حكومة وطنية صادقة لا يسيطر عليها أي من الطرفين، حل يؤدي إلى سودان آمن لكل أفراد شعبه بدون تطرف أو إرهاب أو عنف عرقي».

ودعا أبو شهاب، في البيان، مجلس الأمن إلى الضغط على الطرفين، واستخدام كل الأدوات الممكنة لدفعهما إلى التفاوض.

وفي ذات السياق، أعرب أبو شهاب عن إشادة دولة الإمارات بقيادة الولايات المتحدة لاجتماعات اللجنة الرباعية، التي تظل المنصة المهمة القوية لإنهاء النزاع في السودان.

ونوه بدعوة اللجنة الرباعية الخاصة بالسودان، التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلاً من مصر والإمارات والسعودية، بضرورة إبرام هدنة إنسانية في السودان، تسمح بوقف إطلاق نار فوري.

وقال: «علينا ألا نسمح للحالة الإنسانية ألا تتدهور أكثر وأن نغض الطرف عن الفظائع»، مؤكدا أن التطورات الأخيرة كشفت عن حقيقة لا لبس فيها، وهي أن المسار نحو السلام لا يمكن أن يأتي في ساحة المعركة، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار وإرساء السلام والاستقرار الذي يريده الشعب السوداني.