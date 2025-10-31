البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يؤكدان ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين

أكد البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو)، في بيان مشترك، اليوم الخميس، ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، ومساءلته أمام المحاكم الدولية المختصة، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في إطار مشاركة رولاندو باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

وشدد الجانبان على دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، ويرحبان بعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، ويطالبان دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية بالمساهمة الفاعلة لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وشدد البرلمانان مجددا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد الجانبان بمواقف دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال والتمييز العنصري، ويؤكدان أهمية استمرار هذه المواقف المشرفة.

كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها تغير المناخ.

وشددا على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتوسيع قنوات الحوار وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية بما يعزز من قدرات المؤسستين في دعم قضايا شعوب المنطقتين.