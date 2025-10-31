وزير الخارجية البحريني يستقبل رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية

استقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة اليوم الخميس، جيسون آيساكسون، رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2025، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به نحو مزيد من التطور والنماء بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الاقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدفع بجهود إحلال السلام المستدام وتكريس قيم التسامح والتعايش وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.