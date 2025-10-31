موسكو: ضم إسرائيل للضفة الغربية يهدد استقرار الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت زاخاروفا، في تصريح صحفي، الخميس، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تُحل إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشددت على أهمية الشروع في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضافت: "أي تصعيد للتوترات سيقوض جهود حفظ السلام الدولية".

وأعربت عن أملها عدم الموافقة النهائية على مشروع قانون توسيع "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "مجلس التخطيط الأعلى" سيصدّق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها حركة حماس "تصعيدا خطيرا".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصديق إسرائيل على بناء 1300 وحدة استيطانية في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب القدس المحتلة.

والأربعاء الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.