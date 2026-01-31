انطلاق منافسات فردي الناشئين بكأس العالم لسيف المبارزة

انطلقت صباح اليوم منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة ضمن بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والمقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 يناير وحتى الأول من فبراير.

وتقام اليوم منافسات فئة الناشئين تحت 20 سنة، حيث انطلقت المباريات في العاشرة صباحًا بداية من دور المجموعات، على أن تُستكمل المنافسات بالأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة قوية للاعبي مصر، حيث أسفرت القرعة عن تواجد يحيى شامل في المجموعة الثالثة إلى جانب لاعبين من فرنسا والمجر وسنغافورة وهولندا وسويسرا والصين تايبيه، فيما يقع يوسف عيسى في المجموعة الخامسة رفقة لاعبين من الصين وبلجيكا وبلغاريا وبريطانيا والصين تايبيه وإيطاليا.

ويتواجد يوسف شامل ضمن المجموعة السادسة مع لاعبين من اليونان وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، بينما يشارك يونس خليل في المجموعة السابعة إلى جانب لاعبين من روسيا وبلجيكا وسويسرا والنرويج وإسبانيا والصين.

ويقع ياسين حجاج في المجموعة الثامنة مع لاعبين من بولندا وإسبانيا وتركيا والبحرين وفرنسا والكويت، فيما يتواجد إسلام أسامة في المجموعة التاسعة رفقة لاعبين من تشيلي وإسبانيا والبحرين وهونج كونج وقطر وبريطانيا.

ويتواجد فؤاد غريب ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب لاعبين من بولندا والصين وتركيا وإسبانيا والجزائر وبلجيكا، بينما يشارك حمزة جميل في المجموعة الحادية عشرة مع لاعبين من هونج كونج ونيوزيلندا وأذربيجان وأوكرانيا والبرازيل وأستراليا.

ويقع أحمد محمد منير في المجموعة الثانية عشرة رفقة لاعبين من الولايات المتحدة وعُمان واليونان والبحرين والنرويج وأوكرانيا، فيما يتواجد عمر موسى في المجموعة الثالثة عشرة إلى جانب لاعبين من إيطاليا وتركيا وبولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة وهونج كونج.

ويتواجد عمار الغندور ضمن المجموعة الخامسة عشرة مع لاعبين من الصين واليونان وكندا وأوزبكستان وأذربيجان وقبرص، بينما يشارك عادل العسال في المجموعة الثامنة عشرة إلى جانب لاعبين من بولندا وإسبانيا وروسيا والولايات المتحدة والمجر والسعودية.

ويقع زياد طعيمة في المجموعة التاسعة عشرة رفقة لاعبين من روسيا والصين وبلجيكا والتشيك وأوكرانيا وبولندا، فيما يتواجد عبدالله السيد في المجموعة الرابعة والعشرين مع لاعبين من قطر وألمانيا والصين تايبيه وبولندا وروسيا والمجر.

ويشارك مروان قنديل في المجموعة الخامسة والعشرين إلى جانب لاعبين من الصين وهونج كونج والمجر وإيطاليا وبلغاريا وصربيا، بينما يقع مازن حسونة في المجموعة السابعة والعشرين مع لاعبين من السعودية ورومانيا وأذربيجان والمجر وإسبانيا وأوكرانيا.

ويتواجد يوسف محروس ضمن المجموعة الثلاثين رفقة لاعبين من فرنسا والجزائر والمجر وإيطاليا وتركيا وألمانيا، فيما يشارك عمر عامر في المجموعة الثانية والثلاثين مع لاعبين من المجر وسويسرا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأخيرًا يقع محمود أيمن في المجموعة الرابعة والثلاثين إلى جانب لاعبين من سويسرا وهونج كونج وألمانيا والصين والمجر وفرنسا، بينما يشارك أحمد الخولي في المجموعة السادسة والثلاثين رفقة لاعبين من الولايات المتحدة وهونج كونج والنرويج وإيطاليا وألمانيا وبولندا.