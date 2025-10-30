حسم نادي بيراميدز بطاقة التأهل رقم 15 لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، بعد التأهل على حساب التأمين الإثيوبي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ32.

وتتبقى بطاقة أخيرة بين أهلي طرابلس الليبي، ونهضة بركان المغربي، ستحسم في مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، في المغرب، بعد التعادل ذهابًا في ليبيا 1-1.

ووفقًا لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» جاء الأهلي في التصنيف الأول فيما جاء بيراميدز في التصنيف الثاني، قبل قرعة دور المجموعات، والتي تقام يوم الإثنين المقبل 3 نوفمبر.

وجاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي، صنداونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثاني: بيراميدز، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري.

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

وفي حال تأهل نهضة بركان سينضم إلى المستوى الأول، بينما يتراجع سيمبا التنزاني للتصنيف الثاني بجوار بيراميدز، فيما إذا تأهل أهلي طرابلس إلى دور المجموعات، سينضم إلى التصنيف الرابع.