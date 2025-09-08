اتحاد الكرة: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صرح الدرندلي عبر قناة أون سبورت 1 مساء الأحد "أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر حتى إذا ضمنا التأهل لكأس العالم".

أضاف "هدفنا حسم التأهل في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو، لإسعاد الجماهير التي نشعر بدعمها ومساندتها في كل المباريات سواء داخل مصر أو خارجها".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة، لذا يكفيه الفوز لحسم التأهل مباشرة لمونديال 2026 قبل جولتين من انتهاء هذه المرحلة من التصفيات.