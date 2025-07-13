نقل الفنان لطفي لبيب إلى المستشفى بعد مضاعفات خطيرة لعملية استئصال في الحنجرة بسبب السرطان

نُقل الفنان لطفي لبيب إلى أحد المستشفيات الخاصة؛ لمتابعة حالته الصحية وتلقي الرعاية اللازمة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نتيجة مضاعفات أعقبت العملية الجراحية الأخيرة التي أجراها.

وكان لبيب قد خضع الشهر الماضي لعملية دقيقة لاستئصال جزء من حنجرته، إثر إصابته بسرطان الحنجرة، الأمر الذي استدعى منعه من التحدث إلا للضرورة القصوى، بحسب توصيات الأطباء.

وتعقدت حالته الصحية نتيجة استمرار تأثير الجلطة الدماغية التي كان قد أُصيب بها سابقًا، ما دفع الأطباء إلى نقله فورًا للمستشفى لمراقبة تطورات حالته عن كثب.

ويتابع الفريق الطبي حالة الفنان المخضرم وسط دعوات جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل وعودته إلى الساحة الفنية.