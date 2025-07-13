اليونان تطرح كوميديا سوداء عن الموت والانتحار بمهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية

شهد المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، العرض المسرحي اليوناني "شركة ليدج - إيتميت للأعمال"، ضمن فعاليات محور العروض القصيرة بالدورة الـ18 من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتُقام في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

ينتمي العرض إلى مدرسة مسرح التغير بأثينا، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، حول شخصية "جاي. إم." الذي يصف نفسه بـ"مستشار محترف للانتحار"، ويقاطع اللحظة الأخيرة لشخصية "بيني" الواقفة على حافة مبنى متداعٍ، مقدّمًا لها نصائح عبثية حول "الخروج الناجح"، بدءًا من تقليل الفوضى وصولًا إلى نهاية مثالية. العرض يجسد مواجهة ذكية بين إرادتين، ويطرح تأملات حادة في جدلية الحياة والموت والرغبة في الرحيل.

العرض من تأليف Paul Eliott، ويشارك في بطولته كل من كليليا ماموناكي في دور "بيني"، وديميتريس فوتسيس في دور "جاي إم"، الذي شارك أيضًا في الإخراج إلى جانب كليليا ماموناكي.

ويُعد العرض أحد العروض الدولية المشاركة ضمن أول دورة عالمية للمهرجان، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة فرق من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات، والأردن. وتتنافس العروض ضمن مسابقتين: العروض الطويلة والعروض القصيرة، إذ تقدم للمشاركة 105 عروض مسرحية، اختير منها 10 عروض طويلة و11 عرضًا قصيرًا.

يُذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين، منهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان.