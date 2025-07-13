إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بكنتاكي الأمريكية

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أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة بولاية كنتاكي في جنوبي الولايات المتحدة، بعد أن أطلق مشتبه به النار على أحد أفراد شرطة الولاية، حسبما ذكرت السلطات.
وأفاد حاكم الولاية آندي بشير بأن أحد أفراد شرطة الولاية يتلقى العلاج الطبي بعد إصابته بطلق ناري.