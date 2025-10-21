كشف ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل حديثه مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قبل انتخابات النادي الأهلي.

وقال ياسين منصور في تصريحات لقناة الأهلي: "قلت للخطيب إذا لم تترشح، سأترشح على رئاسة الأهلي، لكن الأفضل أنت تستمر، وسأكون نائبا لك، لا مشكلة".

وأضاف: "قلت له أيضا إذا ابتعدت ستفكر أكثر في الأهلي، والضغط سيزيد عليك وقال لي دعني أفكر".

وأوضح: "بالتأكيد الخطيب يريد صوت معه ويكون له رأي، وإلا لما كنت ترشحت، الخطيب لا يتمسك برأيه إطلاقا بل يستمع ويتناقش ويقتنع".

وتابع: "لا ديكتاتورية في الأهلي ولا يمكن أن تكون موجودة".

وواصل ياسين منصور: "خالد مرتجي معي تحدث بصراحة، وقال إنني كنت أؤدي مهام نائب الرئيس، وقلت لمرتجي أحتاجك معي للعمل، والحديث استمر 3 دقائق ونصف".

وأنهى: "لا خطورة على الأهلي من منافسة بيراميدز، بل لابد من تطوير نفسه، بيراميدز يعتمد على أموال شخصية وليس منظومة، نأمل أن يكون الأهلي منظومة اقتصادية لا تعتمد على فرد، وتعظيم الإمكانيات هذا هو الأساس".