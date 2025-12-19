سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق الجزيرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة ميت عقبة في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ودخل فريق سيدات يد الأهلي معسكرا مغلقا أمس استعدادا للمباراة بعدما خاض الفريق مرانه الأخير، والذي شهد تركيزا كبيرا على الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز .

ويعقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات قبل المباراة لمراجعه التعليمات الفنية والدور المكلف به كل لاعبة.