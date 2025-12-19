 اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:25 ص

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق الجزيرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة ميت عقبة في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ودخل فريق سيدات يد الأهلي معسكرا مغلقا أمس استعدادا للمباراة بعدما خاض الفريق مرانه الأخير، والذي شهد تركيزا كبيرا على الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز .

ويعقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات قبل المباراة لمراجعه التعليمات الفنية والدور المكلف به كل لاعبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك