قال الفنان مصطفى هريدي إنه لا يرفض أي عمل يُعرض عليه، لكنه ببساطة لا يتلقى عروضًا منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن غيابه عن الساحة الفنية لم يكن بقراره.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أنه بعد عودته من الأردن عام 2011 شارك في عدد من الأعمال مع الزعيم عادل إمام، منها عفاريت عدلي علام وفالنتينو، مؤكدًا أن تجربته مع الزعيم كانت من أهم محطات مشواره الفني.

وأضاف: «أنا ما برفضش شغل.. لكن محدش بيكلمني. بعد ما خلصت شغلي مع الزعيم، كلمني المخرج رامي إمام مرتين بعدها، وبعد كده الدنيا هديت خالص».

وأشار إلى أنه يعمل حاليًا في التجارة بعد توقف العروض الفنية، قائلًا: «أنا مؤمن إن الرزق مش في التمثيل بس.. وربنا كاتب لكل واحد طريقه».

وتابع هريدي: «فيه ناس بتفتكر إني معتزل أو رافض أعمال معينة، لكن الحقيقة إن محدش بيعرض عليا حاجة.. ولو جالي عمل كويس أكيد هشتغل».



وتابع قائلاً: «أنا بحب التمثيل جدًا، ومش زعلان من حد.. بس خلاص، بقيت متقبل إن الرزق ليه وقت، وربنا يجيب اللي فيه الخير».