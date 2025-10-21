قالت الفنانة ناهد السباعي، إن فلسفتها في الاختيار دفعتها للمشاركة في فيلم «السادة الافاضل»، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للأدوار لا تقاس بمساحتها.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي : «الفيلم متشابك بالكامل، وكل الممثلين لديهم ما يقومون به.. إذا لم أكن مؤثرة لن أؤدي الدور؛ فالقضية ليست بالحجم إطلاقا».

وأكدت أن العمل ليس «فيلم ممثل» بعينه ولكنه قصة جماعية تدور أحداثها في مكان واحد خلال بضع ساعات، متابعة: «الناس كلها ماشية وبتسلم بعض، عمرك ما تشعر إن فيه حد دوره صغير أو دوره كبير».

وأشادت بالمخرج كريم الشناوي، كاشفة عن رغبتها القديمة في العمل معه، قائلة: «بيحب الممثل ويجعله يشعر أن دوره أهم دور في الفيلم»، مشددة أنها لم تشعر أبدا بصغر مساحة دورها.

وأثنت على الأجواء التي سادت كواليس التصوير، لا سيما بمشاركة هذا العدد الكبير من النجوم، مضيفة: «دخلنا البروفة، كلنا أصابتنا حالة انبهار لأننا مع بعض، كنا دوشة جدًا فكانت هيصة».

ويقدم الفيلم مزيجا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف ينشأ بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، وتتقاطع حياتهما بسبب صلة قرابة غير متوقعة، لتبدأ سلسلة من المفارقات المضحكة التي تعكس اختلاف الطبقات.