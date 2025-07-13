حبس شخصين اعتديا على 3 سيدات بالمنصورة بسبب خلاف على إيجار شقة

قررت نيابة قسم ثانِ المنصورة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة اعتدائهما على ثلاث سيدات بمنطقة تقسيم طرطير بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على خلفية خلافات حول إيجار شقة سكنية تمتلكها سيدة تدعى سهير عبد الشهيد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، يُظهر لحظة الاعتداء على السيدات، حيث وثق أحد أقارب المجني عليهن تفاصيل الواقعة، قائلًا: "طول عمرنا بنسمع عن الحاجات دي، بس أول مرة نشوفها بتحصل لقريب مننا. خالتي وبناتها – الدكتورة إيمان، والدكتورة آية – اتعرضوا للضرب المبرح في الوجه والبطن، واتسحلوا على السلم من مستأجرين بلطجية جوه العمارة اللي بتمتلكها خالتي في المنصورة، بسبب دعوى طرد لعدم سداد الإيجار".

وأضاف: "أحد المتهمين ترصّد لخالتي أثناء خروجها من بوابة العمارة، ومنعها من الخروج، وعند نزول ابنتها – وهي أستاذة بكلية الطب بجامعة حلوان – اعتدى عليها بالركل والسحل. وحين حاولت شقيقتها – وهي صيدلانية – إنقاذ والدتها، تم الاعتداء عليهما مجددًا. وبعدها نزل شقيق المتهم، وشارك في الاعتداء أيضًا، كما ظهر في الفيديو الموثق".

وأشار إلى أن والد المتهمين اقتحم شقة المجني عليها أثناء وجود الابنة الصغرى الدكتورة حنين (طالبة بكلية طب الأسنان) وأربعة أطفال، وكان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، مما سبب ذعرًا شديدًا داخل المنزل، بالتزامن مع واقعة الاعتداء أمام مدخل العمارة.

وعقب تداول الفيديو، وجه اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، والمقدم كريم عبد الرازق، رئيس مباحث قسم ثانِ المنصورة. وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين "أحمد. ح" وشقيقه "سامح"، وجرى عرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.



